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BARTIN (AA) - Türkiye Kamp ve Karavan Derneği'nin organize ettiği 4. Anadolu Kamp ve Karavan Rallisi, Bartın'da başladı.

Bartın İl Özel İdaresi'nin desteğiyle Mugada'da başlayan etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Metanet Çulhaoğlu, 1966'da kurulan derneğin çeşitli kentlerde kamp organizasyonları düzenleyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de ikisi Avrupa standartlarında olmak üzere 57 karavan kamp merkezi bulunduğunu, kendilerinin de kamp ve karavan turizmini geliştirmenin gayreti içerisinde olduklarını anlatan Çulhaoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii karavan turizmini geliştirmek için devletimize ve özel sektörümüze çok önemli görevler düşüyor. Dünyada 9 milyon karavan olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise 10 bin karavan olduğunu biliyoruz. Bu yok denecek kadar az bir sayı. Bu turizmin gelişmesi için 50-100 dönüm üzerine kurulu otelleri ruhsatlandırırken kamp karavan yerleşkesi olacak şekilde planlamalı. Yine kısa vadede otoyollar üzerindeki akaryakıt istasyonlarında boşaltma, su alma ve konaklama yerleri yapılabilir. Avrupa'nın yaptığı bundan başka bir şey değil. Bizim esas sorunumuz karavanlara yüklenen vergiler. Bu durum, sektörün gelişmesine biraz engel oluyor. Bunun için devletimizin turizm konusundaki ileri safha stratejik geliştirme planlarında çözüm bulması gerektiğini düşünüyoruz."

Avrupa'da 300 bin kamp yeri varken Türkiye'de bu sayının 57 olduğunu dile getiren Çulhaoğlu, "Türkiye'de bu işin altyapısını geliştirmeden, kampçılığı ve karavancılığı geliştirmeden ilerleme sağlanamayacağını düşünüyoruz." dedi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış da kurumlarınca Mugada sahilinde hayata geçirilen kamp merkezinin bölgede önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, ülkenin farklı illerinden gelen karavancıları Bartın'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kamp alanından karavanlarıyla konvoy oluşturarak kent merkezinde tur atan dernek üyeleri, iki gün tarihi ve turistik yerleri gezecek, kamp alanında etkinlikler düzenleyecek.

