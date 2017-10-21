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Futbol: TFF 1. Lig

21 Ekim 2017 Cumartesi, 15:15


Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 67 Moritz), Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 79 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 90+2 Cihan Özkaymak)

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Tambe), Yiğitcan Erdoğan, Lalawele (Dk. 74 Savaş Yılmaz), Lingane, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek (Dk. 80 Umut Sönmez)

Gol: Dk. 63 Barış Örücü (Penaltıdan) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Alp Kulga, Dk. 58 Taha Can Velioğlu, Dk. 82 Asil Kaan Güler, Dk. 89 Burak Altıparmak, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 63 Adil Demirbağ, Dk. 72 Lingane (Adana Demirspor)


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

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