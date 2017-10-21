Adalet Bakanı Gül Antalya'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Korkuteli Cumhuriyet Savcısıyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Kadir Küçüköner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Gül, beraberindekilerle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversite Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve savcı Kadir Küçüköner'in babası Hasip Küçüköner tarafından karşılanan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Küçüköner'i ziyaret eden Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklama, görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan Küçüköner'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beş mermi atıldığını, olay yerinde beş kovan bulunduğunu anlatan Gül, "Görev başında hakim ve savcılarımıza yapılan bu tür saldırıları biz şiddetle kanıyoruz. İnşallah Küçüköner yakın zamanda da taburcu olacak." dedi.

Üniversite rektörü ve hastane yöneticilerine teşekkür eden Gül, ambulans helikopterle 20 dakikada Akdeniz Üniversitesine intikalinin sağlanmasının ve ameliyata alınmasının Türkiye'de gelinen noktayı göstermesi açısından tarihi bir vaka olduğunu anlattı.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hep filmlerde kendi vatandaşını helikopter ambulansla aldıklarını görürdük. 'Türk vatandaşı bunlara layık değil mi' diye söylerdik? 20 dakikada burada Kadir Küçüköner'i helikopterle alıp, zamanında burada müdahale yapıldı, bunun etkili olduğunu söylediler. Çok önemli bir vaka. Çok şükür hayati tehlike olmadan, en yakın zamanda taburcu olarak mesleki hayatına dönecek. Son kararnamede Yargıtay Savcısı olarak Kadir Savcımızı Ankara'ya aldık. Bütün Bakanlık, kurul olarak da yine her türlü imkanı sağlayarak, başarılı şekilde meslek hayatına devam edecek."

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğünü aktaran Gül, "İki tutuklu var, delilleri topluyor. En yakın zamanda iddianame da hazırlanır, soruşturma tamamlanır diye bilgi aldık. Bunu da takip edeceğiz." diye konuştu.

- Olay

Korkuteli Cumhuriyet Savcısıyken Kadir Küçüköner, makam odasında 10 Ekim'de, aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti. Turgut A. ile eşi Şerife A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

