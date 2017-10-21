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GAZİANTEP (AA) - İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) tarafından dört ildeki terör mağduru aileler için hazırlanan gıda yardımı, kamyonla yola çıkarıldı.

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bingöl'de yaşayan 800 aile için hazırlanan gıda yardımı, Şehitkamil Belediyesi Mütercim Asım Sosyal Tesisleri'nden kamyonla gönderildi.

Dernek Genel Başkanı İbrahim Bahar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğudaki terör mağduru ailelere gıda yardımında bulunduklarını söyledi.

Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalıştıklarını anlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Doğudaki insanlarımız eğitimlerini sürdürsünler, sosyal faaliyetlere karışıp toplumla beraber olsunlar, teröre bulaşmasınlar diye yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Yarın Suriye'de 4 okulun açılışını yapacağız. Bu çocuklar uzun yıllar ayrı kaldıkları eğitimlerine kavuşacaklar. Hayırlı birer insan olmak için mücadele edecekler. Biz de bu insanların mücadelesine yardımcı olacağız."

- Arakan'da aşevi kurulacak

Bahar, Arakanlı Müslümanlara da yardımlarının devam ettiğini bildirdi.

Yardımları yerine ulaştırmak için mücadelelerini sürdürdüklerini dile getiren Bahar, "Yakın bir zamanda Arakan'a gideceğiz ve kışlık yardımda bulunacağız. Acil gıdalar dağıtıp, aşevi kuracağız. Her yerde acil durumlara yetişmeye çalışıyoruz. İyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz geliştikçe yardım duyguları da gelişiyor. İnsanların ırkını, dinini sormadan her muhtaca yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Bahar, Afrika'dan Arap ülkelerine kadar birçok yeri gezdiklerini ancak Anadolu insanın yardım konusundaki özverisini hiçbir yerde göremediklerini kaydetti.







