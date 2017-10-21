Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
Muratbey Uşak: Hamilton 20, Şafak Edge 3, Dorsey 3, Mutlu Demir, Tayfun Erülkü 13, Ofoegbu 17, Murat Kozan, Markota 23, Miller 5
Darüşşafaka: Kartal Özmızrak 3, Wilbekin 5, Emircan Koşut, Cummings 20, Okben Ulubay 4, Doğuş Özdemiroğlu, Sant Roos 11, Johnson 19, Bell 14, Eric 4
1. Periyot: 15-20
Devre: 36-40
3. Periyot: 55-58
Beş faulle çıkanlar: 27.46 Bell, 39.45 Cummings (Darüşşafaka)
UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Muratbey Uşak, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 84-80 yendi.
Ege temsilcisi, bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikayı 9-6 önde geçti. Johnson ve Bell'in sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka, müsabakanın ilk periyodunu 20-15 üstün tamamladı.
İkinci periyotta Markota ve Ofoegbu ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 15. dakikada 30-30 eşitliği sağladı. İlerleyen bölümde savunmada ve hücumda etkili olan Darüşşafaka, devreyi 4 sayı avantajla 40-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya ev sahibi ekip daha iyi başladı, ancak Darüşşafaka skordaki üstünlüğünü korudu. 25'inci dakikayı 46-45 önde geçen konuk ekip, pota altından sayı üretmeye çalışan rakibi karşısında final periyoduna 58-55 üstün girdi.
Çekişmeli geçen son periyotta iki takım da etkili hücum etti. Muratbey Uşak, karşılaşmadan 84-80 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, 23 sayı üreten Muratbey Uşak'tan Damir Markota oldu.