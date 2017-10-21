Erzincan'da şüpheli ölüm

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Yeniköy'deki ikametin önünde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede yerde bulunan 42 yaşındaki Aziz Kara'nın pompalı tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi.
Ardından jandarma ekipleri de olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede av tüfeğine ait çok sayıda boş kovan bulunurken olay yerinde herhangi bir silaha rastlanılmadığı öğrenildi.
Aziz Kara'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.