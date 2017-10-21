Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali

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ADANA (AA) - Adana'da, bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, başladı.

Kabasakal Rüzgarlıtepe'deki alanda toplanan farklı il ve ülkelerden gelen paraşütçüler, atlayış yaparak Seyhan Baraj Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS) Başkanı Güner Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda bu yıl merhum yamaç paraşütü pilotu Sabri Kavuncu anısına düzenledikleri festivalle amaçlarının, bu spora dikkati çekmek, gençleri spora teşvik ederek ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak oduğunu söyledi.

Kentin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Akkaya, "Festivale 34 ilden 150 kadar yamaç paraşütçüsü katıldı. Bunun yanında 7 ülkeden de misafirimiz var. Portekiz, Macaristan, Fransa, Litvanya, Rusya, Azerbaycan ve İran'dan 15 sporcu bulunuyor. Bunların hepsi Adana'ya ilk defa geliyorlar. Bunun kente turizm anlamında çok ciddi katkısı oluyor. " diye konuştu.

Festivalin yarın şovlarla devam edeceğini ifade eden Akkaya, Kurttepe mevkisinden ücretsiz servis araçlarıyla etkinliğin yapıldığı alana 3 bin Adanalıyı taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında usta pilotlar, yamaç paraşütü, mikrolight, delta kanat, gyrocopter ve tek motorlu uçaklarla gösteriler yapacak.