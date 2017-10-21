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Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

21 Ekim 2017 Cumartesi, 15:50
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Hanak-Damal karayolunda Muharrem İnce (39) idaresindeki 01 CJ 601 plakalı otomobil, Ortakent kavşağında CHP Hanak İlçe Başkanı Katip Ayık'ın kullandığı 35 DE 893 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü İnce, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Hanak Aile Sağlık Merkezi'nden Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi.

BOTAŞ'ta çalıştığı öğrenilen İnce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayık, kazadan yara almadan kurtuldu.

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