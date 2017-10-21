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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde 83 yaşındaki İzzet Doğan, tüm birikimini tedavi için gittiği hastaneye bağışladı.

İnkışla köyünde yaşayan, yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlıkları bulunan emekli Doğan, rutin kontroller ve tedavi amacıyla Gemerek Devlet Hastanesine başvurdu.

Doğan, kontrollerinin ardından tüm birikimi olan 50 bin lirayı, sık sık geldiği hastaneye bağışladı.

İzzet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki doktorları evladı gibi sevdiğini söyledi.

Daha önce bölgede esnaflık yaptığını dile getiren Doğan, "Bu parayı buradaki insanlardan kazandım. Hep buranın insanının faydalanacağı bir kuruma hayır yapmak istedim ve rahatsızlığım dolayısıyla geldiğim hastanemize bağışımı yaptım. Hastanemiz, insanımız var olsun. Param da Gemerek insanına helalühoş olsun." diye konuştu.

Başhekim Muhammet Kızmaz ve Hastane Müdürü Halil Yıldız da Doğan'a bağışından dolayı teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşı hastane kapısına kadar uğurlayan Kızmaz, elini öptüğü Doğan'a, düzenli beslenmesi konusunda uyarıda bulundu.