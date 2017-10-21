Salon: Menderes
Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Mehmet Hikmet Fethullah Fen
Adana ASKİ: Snow 13, Ceyda Sinan 15, Ezgi Manlacı 2, Rana Derin 2, Öykü Taşkın 3, Melike Bakırcıoğlu 2, Nazlı Bircan Gökdemir 3, Vynuchalova 6, Gamze Takmaz 5
BOTAŞ: Kübra Erat 2, Büşra Akbaş, Eldebrink 11, Sehernaz Çidal 3, Dilara Tongar, Elif Emirtekin 5, Papova 8, Gray 12, Stokes 27, Nevin Kristen Vatansever 10
1. Periyot: 15-15
Devre: 27-42
3. Periyot: 41-62
ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Adana ASKİ'yi 78-51 yendi.