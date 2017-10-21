Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta:

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisinin bu kadar hızlı nasıl toparlandığını, nasıl ekonominin bu kadar yeniden yükselişe geçtiğini anlamaya çalışıyorlar. Çok anlamaya çalışıyorlar ama daha Türkiye ekonomisinin potansiyelini de tam anlamıyla kavrayamadılar." dedi.

Ağbal, AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığının, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinin önemine işaret ederek, "Önümüzdeki günler, daha güzel günler olacak her bakımdan, ekonomide de siyasette de uluslararası ilişkilerde de Türkiye yarın daha da güçlenecek. Daha da güzel daha da güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de geçen sene 15 Temmuz gecesinde alçak darbe girişimi olduğunu anımsatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin aydınlığını karanlığa dönüştürmek isteyenler, bu ülkede son 15 yılda bütün bu kazanımları elimizden almak isteyenler, ülkemizin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine kastedenler dış güçlerle iş birliği yapıp bu milletin kaderiyle oyun oynamak isteyenler o gece bir kalkışma içerisinde bu ülkeyi adeta karanlığa, tekrar eski günlere dönüştürmek istediler ama başaramadılar. Milletimizin dirayeti idaresi sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine ülkeyi karanlığa döndürmek isteyenlere büyük bir darbeyi o gece hep birlikte verdik. O gece birileri 'tamam şimdi oldu, şimdi başardık' derken bir defa daha hüsrana uğradılar."

Ağbal, ülkeye nifak tohumlarını atmak isteyenlerin, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlerin bir defa daha hüsrana uğradığını vurgulayarak, "15 Temmuz adeta ülke olarak bir defa dirilişimize şehadet ettiğimiz bir gün oldu. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de bu ülkeyi yıkamayanlar, 15 Temmuz gecesi gördüler ki Çanakkale ruhu da Kurtuluş Savaşı ruhu da aynen dipdiri duruyor. 15 Temmuz gecesinde yeniden dirilen bu millet, 2019 seçimlerinde bir defa daha güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin ve kutlu davanın bir defa daha zaferiyle yepyeni bir bayramı o gün inşallah gerçekleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "1 milyon 100 bin insanımıza iş, aş, istihdam sağladık"

Türkiye'nin 2019'a giden süreçte daha iyi olacağını ifade eden Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene yapılan bu darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisiyle ilgili çok sayıda şey söylendi. 'Bir daha Türkiye ekonomisi belini doğrultamaz' dediler. 'Türkiye ekonomisi içine düştüğü bu sıkıntıları aşamaz.' dediler. 'Türkiye ekonomisi bir daha kolay kolay büyüyemez.' dediler. 'Türkiye ekonomisi bir daha kolay kolay toparlanamaz.' dediler. Bir sürü uluslararası kuruluşlar, bir takım yatırım şirketleri böyle raporlar yazdılar. Birileri, 'tamam darbe girişimi başarılı olmasa da Türkiye ekonomisi uzun süre kendisini toparlayamayacağı için Türkiye bir çok meselede belini doğrultamaz, dik duramaz.' dediler ama hepsi bir defa daha yanıldılar. Milletimizin dirayeti sayesinde ve hükümet olarak aldığımız kararlar sayesinde ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber gerçekleştirdik."

Ağbal, geçen sene Türkiye ekonomisinin bütün olumsuzluklara rağmen yüzde 3.2 oranında büyüdüğünü anımsatarak, "Bu sene ilk yarıda yüzde 5’in üzerinde büyümeyi gerçekleştirdik. Şimdi herkes sıraya girmiş 'Türkiye ekonomisiyle ilgili biz geçmişte şunları şunları yazdık, şunları şunları söyledik ama biz yanılmışız. Türkiye ekonomisi meğer bizim tahmin ettiğimizden daha güçlüymüş. Biz Türkiye'nin bu kadar hızlı toparlanacağını öngöremedik. Bizim için sürpriz oldu, bizim için beklenmedik bir gelişme oldu. Türkler bir defa daha büyük bir zorluktan çıkmayı başardılar, ekonomi çok hızlı bir şekilde toparlandı ve bizim beklentilerimizi aşacak şekilde güçlü bir istihdam, güçlü bir büyümeyi yakaladı.' diye her gün arka arkaya raporlar yayınlanıyor, demeçler veriliyor." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinin bu kadar hızlı nasıl toparlandığını, nasıl ekonominin bu kadar yeniden yükselişe geçtiğini anlamaya çalışıyorlar." ifadesini kullanan Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok anlamaya çalışıyorlar ama daha Türkiye ekonomisinin potansiyelini de tam anlamıyla kavrayamadılar. Son 1 yılda bütün bu sıkıntılara rağmen 1 milyon 100 bin insanımıza iş, aş, istihdam sağladık. Şu son bir yıllık süreç içerisinde ekonominin her tarafında, yatırım, üretim, ihracat, tüketim ve talep tarafında Türkiye ekonomisi gerçekten adeta destan yazdı ve inşallah yılın ikinci yarısında da ve özellikle üçüncü çeyreğinde ekonomide güçlü bir toparlanmanın devam ettiğini göreceğiz. Türkiye gerek içeride gerekse dışarıda büyümesini sağlayacak her türlü atılımı da arka arkaya gerçekleştiriyor. 2018, 2020 yıllarında da Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyecek."

- "Bütçenin yüzde 90'ını vatandaşa hizmet olarak veriyoruz"

Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılda 3 milyon 200 bin insana ilave istihdam sağlayacağına dikkati çekerek, "İstihdamımız daha da artacak, daha da güçlenecek ve bu dönemde Türkiye ekonomisi hak ettiği noktalara gelecek. Kişi başına milli gelir bakımından Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna bu dönemde geçecek. 2023’e giden bu süreçte önümüzdeki 3 yıl ekonominin güçlendiği, daha da büyüdüğü, toparlandığı bir dönem olacak." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir kamu maliyesi, güçlü bir bütçe disiplini olduğuna işaret eden Ağbal, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bu badirelerden eğer bu kadar hızlı çıkabildiysek bunun iki tane sebebi var; bir, çok şey tabii ki geçerli öncelikle siyasi irade olarak bu meselelerin üzerine gitmemiz, bir yanda güçlü bankacılık sistemimiz ve güçlü kamu maliyemiz sayesinde toparlanmayı sağlayacak her türlü çabayı da gayreti de gösterdik. Şimdi birileri diyorlar ki 'tamam Türkiye ekonomisi büyüdü ama siz bu kadar kamu maliyesinden destek verdiniz. Kamu maliyesi bu kadar açıldı. Kamu maliyesinden bu destekler verilmeseydi Türkiye ekonomisi bu kadar büyümezdi.' Ne yapalım yani Türkiye ekonomisi büyümesin diye bu destekleri vermeyelim mi? Vereceğiz tabi ama vermek için gücümüz var, takatimiz var, imkanımız var."

Maliye Bakanı Ağbal, 1990'lı yıllarda ekonomide sıkıntılar çıktığında, ekonominin beli azıcık eğildiğinde toparlanamadığını belirterek, "Çünkü o zaman kamu maliyesi dengeleri bozuktu. Nasıl bir bütçe? 1990’lı yıllarda bütçe yapılıyordu ama ne bütçesi? Faiz bütçesi. Bütçe yapardı o zaman hükümetler, 100 liralık bütçe yapıyorsunuz yarısını faize ödüyorsunuz. Şimdi öyle mi? Şimdi bütçe yapıyoruz, yüzde 90’ını vatandaşa hizmet olarak veriyoruz yani Türkiye artık faiz bütçelerinden çıktı, hizmet bütçelerine döndü." değerlendirmesinde bulundu.

"O açıdan dost ve düşmanlar bilsin ki Türkiye’nin ekonomisi de güçlü, kamu maliyesi de güçlü, bankacılık sistemi de güçlü, Türkiye’de güçlü bir siyasi istikrar var, Türkiye’yi dönüştürecek, büyütecek 2023 vizyonunu hayata geçirecek başta güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan var." diyen Ağbal, "Evelallah Cumhurbaşkanımıza mahcup olmadan, hep beraber hükümet olarak, parti teşkilatı olarak gece gündüz çalışacağız, gayret edeceğiz ve inşallah 2019 seçimlerinde bir defa daha hep beraber güçlü bir destanı yazacağız." şeklinde konuştu.

Arslan Gürer başkanlığındaki tek listeyle gidilen kongreye AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve partililer katıldı.







