AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:

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BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Barzani kendine devlet kurmaya çalışıyor. Özerk bir bölge ama kendisinin taşeron olduğundan haberi yok. Sana orayı bırakırlar mı? Bir şekilde seni yok edecekler gelip tepeye konacaklar, alsana yeni bir devlet." dedi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "İl Danışma Meclis" toplantısına katılan Demiröz, mecliste kabul edilen sınır ötesi operasyon tezkeresine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) de "evet" dediğini anımsattı.

"Ama her zamanki gibi orada tezkerenin geçmesine 'evet' diyenler, daha sonra 'niye oraya gidiyoruz, orada şöyle olursa, böyle olsa veya bir şehit olursa, Recep Tayyip Erdoğan suçludur diye gevezelik ettiler." diyen Demiröz, şöyle devam etti:

"Tezkereye 'git' gidiyorsun, orduyu gönderiyorsun, hem de asker gittiğinde bir olay olduğunda 'suçlu sensin' diyorsun. Yani bu tezat olmaz. Hep tezat demeye, hep 'u' dönüşü yapmalarına alıştık. Maalesef beklenen oydu ve yaptılar. Olsun. Ama tezkereden sonra sınırlarımızda hareketlilik var. Ordumuzun ve askerimizin bir kısmı İdlib'de. Kerkük'teki gelişmeleri izliyorsunuz. Kerkük, bizim Osmanlı ile beraber ve Türklerin, Türkmen kardeşlerimizin en yoğun olduğu bir kent. Oradaki Arap, Türk, Kürtlerin yapısı ile ilgili anlaşmalar var. Demokratik yapısını kimse değiştiremez. Ama bunu değiştirmeye kalkanlar oldu. Maalesef hukuksuz, altyapısı yapılmamış, izin alınmamış, hakka, hukuka ve hiçbir anlaşmaya dayanmayan bir referandum yapıldı. Kendilerini de rezil ettiler. Kimse buna fırsat vermez, vermedik, vermeyeceğiz de."

- "Taşeron olduğundan haberi yok"

Kerkük'ün yanı sıra Afrin bölgesi meselesinin de bulunduğunu, ülkenin güneyinde Akdeniz'e kadar uzanan bir bölge yaratılmaya çalıştığına değinen Demiröz, şunları ifade etti:

"Buna Amerika öncülük ediyordu. Buna fırsat vermedik. O tezkereyle silahlı kuvvetlerimiz bölgeye girdi ve orayı kesti. Şimdi seyredeceğiz. Hep 'İsrail yaptı' diyoruz. İsrail öncülüğünde yapılıyor. İsrail'in genişlemesi sağlanıyor. Bu doğru çıktı. Orada Barzani kendine devlet kurmaya çalışıyor. Özerk bir bölge ama kendisinin taşeron olduğundan haberi yok. Sana orayı bırakırlar mı? Bir şekilde seni yok edecekler gelip tepeye konacaklar, alsana yeni bir devlet. Yok öyle bir şey. Türkiye, Amerika’yı da dinlemez. Rusya ve İran ile anlaşarak o bölgeye girdik, girmeye de devam edeceğiz."

- "Türkiye bir kabile devleti değil"

Demiröz, Amerika'nın terör örgütü ve hain FETÖ'nün mensuplarını bahane ederek vize konusunda bazı uygulamalar yapmaya başladığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vize için nasıl bahane etmişlerse, aynı şekilde kelime kelimesine biz de onlara uygulamaya başladık. Yani artık Türkiye bir kabile devleti değil. Reisi Cumhurumuz da böyle söylüyor. 80 milyonluk bir ülkeyiz. D8 ülkelerinin toplantısı vardı. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin dönem başkanlığını üstlendi. Şuanda ticaret hacmimiz 120 milyar dolar. 20 milyar dolarla başladık. Ama hedefimiz bu yıl 200 milyar dolar. Türkiye her zaman dediğimiz gibi, ezilmişlerin, mağdurların ve mazlumların lideri biziz. Onlara hamilik yapan biz olacağız. Onlar da bunu kabul ediyor. Başkaları başka yerlerde borazanlarını öttürebilir. Biz bu bölgenin abisiyiz. Bu hakkımız. Geçmişinize dönün bakın. 600 yıl Osmanlı bu topraklarda kan ve can verdi ama bu toprakları namerde ezdirmedi."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.