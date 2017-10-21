Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

ŞIRNAK (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Sekvan Üstün'ün babasıyla telefonla görüşerek, başsağlığı diledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Mehmet Aktaş, Kaymakam Faik Arıcan, AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, göçükte hayatını kaybeden Sekvan Üstün'ün ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Ziyarette Fakıbaba, telefonla aradığı Başbakan Yıldırım'ı, baba Teter Üstün ile görüştürdü.
Yıldırım, baba Üstün'e, "Başınız sağ olsun, sizlere Allah uzun ömürler versin. Acınızı paylaşıyoruz. Her zaman yanınızdayız. Kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama sizlerin acısını hafifletmeye çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Hepinize başsağlığı diliyorum." dedi.
Üstün de gösterilen ilgiden dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.