TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Çelikhanlılar, tütünü üretecek ve yasal alt yapıya kavuşturacak. Bunun satışını da serbest hale getiriyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. Bunu yaparken de hiç kimsenin Çelikhan ve Adıyaman tütününe zarar verecek bir teşebbüs içinde bulunmaması lazım." dedi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tütün üretici ve satıcılarıyla bir araya gelen Aydın, yaptığı konuşmada, tütünün Çelikhan için el emeği, göz nuru ve alın teri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili tüm bakanlara Çelikhan ve Adıyaman'ı anlattıklarını dile getiren Aydın, Adıyaman tütününün marka değerini bozmaya çalışanların bulunduğunu belirtti.

Daha önce tütünün bir gramını satmanın suç olduğunu aktaran Aydın, "Bunu AK Parti getirmedi. Şimdi kalkıp ahkam kesenlere sormak istiyorum. Bu bir gramı satmanın suç olup olmadığını kendileri çok iyi biliyor. Bunun önünü biz açtık değil mi? 50 kilograma kadar serbest bırakan önerge, bizim önergemiz. O günün milletvekilleri olarak bizler uğraştık. O cezayı düşüren ve kademelendiren teklifler bize ait. Biz sizin sorununuzu çözmek için yaptık." dedi.

Aydın, İran, Gürcistan, Bulgaristan ve farklı yerlerden Türkiye'ye tonlarca tütün geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir gram Çelikhan tütününün içine 100 gram başka tütün koydular. Bundan sonra bırakmayacaklar. Çelikhan tütünü marka olacak. Çelikhanlılar, tütünü üretecek ve yasal alt yapıya kavuşturacak. Bunun satışını da serbest hale getiriyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. Bunu yaparken de hiç kimse Çelikhan ve Adıyaman tütününe zarar verecek bir teşebbüs içinde bulunmaması lazım. Burası hukuk devleti. Bir kabile devleti değil. Üreticimizin kıymetini bileceğiz. Çelikhan ve Adıyamanlı kardeşimizin alın terini yerde bırakmayacağız. Onlar ürününü ekecek, yasal zemine kavuşturacak ve satışının da önünü açacağız."

Tütün üreticilerinin kooperatif kuracaklarını aktaran Aydın, tütünün kayıt altına alınarak bandrol verildikten sonra satışının yapılacağını sözlerine ekledi.