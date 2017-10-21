Karabük'te kömür sobası patladı: 1 yaralı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, evindeki kömür sobası patlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'ndeki evinde oturan Şahin Kaynar (52), kömür sobasını yaktı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle patlayan sobadan kopan parçalar, Kaynar'a isabet etti.

Yaralanan Kaynar, ev sakinlerinin haber verdiği sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamaya kömürün içinde bulunan bir maddenin neden olduğunu savundu.

Kömürü temin eden yerler hakkında polise şikayette bulunduğunu belirten Kaynar, bir an önce sorumluların bulunmasını istedi.