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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

21 Ekim 2017 Cumartesi, 16:22

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nar ihracatının önündeki engelleri kaldırdık, kaldırıyoruz. İnşallah Gazipaşa narı tüm Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri bulacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 8. Çekirdeksiz Nar Festivali'nin yapıldığı alanı ziyaret ederek, açılan stantları gezdi. Vatandaşlarla sohbetti, ikram edilen ürünlerin tadına baktı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazipaşa'da yetişen çekirdeksiz narın emsalsiz olduğunu, bu ürünün tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Festivale katılış amacının Gazipaşa'nın çekirdeksiz narını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Çekirdeksiz nar olduğunu kimse bilmiyor. Önce bir şaşırıyorlar. Çekirdeksiz nar lezzetsiz olur gibi bir düşünce var ki o da doğru değil. Nar ihracatının önündeki engelleri kaldırdık, kaldırıyoruz. İnşallah Gazipaşa narı tüm Avrupa ve dünyada hak ettiği yeri bulacaktır." ifadesini kullandı.

Gazipaşa'yı turizm şehri yapmak istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu amaçla ilçeye yapılan havalimanının bölgeye hizmet ettiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa'ya otel yapmak için Çeçenistan'dan gelen bir yatırımcının da festivalde bulunduğunu aktararak, "Türk ve yabancı firmalar Gazipaşa'ya turizm yatırımı için çok ciddi ilgi gösteriyor. Belediye başkanımız ve ilgili kurumlarımız her türlü yardımı yapıyor. Önümüzdeki süreçte Gazipaşa çok önemli bir turizm merkezi olacak. Denizimiz, tarihimiz, doğamız ve insanlarımız var. Altyapısını da belediye yapıyor. Biz de kendisine destek oluyoruz." dedi.

Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin açılış yazısının Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) çıktığını da belirten Çavuşoğlu, fakültenin en kısa sürede eğitime başlaması için gereken işleri yapacaklarını kaydetti.

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