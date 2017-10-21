AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

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RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirilen atılımlara işaret ederek, "Özellikle sağlık alanındaki hizmet kalitesinin yükselmesi sağlık turizmi bakımından döngüyü tersine çevirmiştir." dedi.

Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde yapılacak Diş Hekimliği Fakültesinin yeni binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de üniversite sayısını 185'e çıkardıklarını, icraatların merkezinde her zaman insan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin değişim ve gelişiminin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için önem arz etmediğine değinen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık alanındaki hizmet kalitesinin yükselmesi sağlık turizmi bakımından döngüyü tersine çevirmiştir. Eskiden sağlık hizmeti bakımından önemli sağlık sorunlarını gidermeleri için imkanları olanlar yurt dışına giderdi. İngiltere, ABD, Almanya'ya giderdi. Şimdi tersine İngiltere'den, Avrupa'dan değişik ülkelerden sağlık hizmetleri alabilmek için hasta vatandaşlar geliyor ve tedavileri Türkiye'de sağlanıyor. Hem daha ucuz, hem daha kaliteli hizmet sağlıyoruz. Bu bakımdan üniversiteler hayati derecede öneme sahip."

Yazıcı, her alanda değişim, gelişim ve dönüşüm olduğunu belirterek, "Sakın gün gelince, vakti zamanı gelince bunları 'Zaten yapacaktınız.' demeyin. Bu çok büyük bir haksızlık olur. Bunları yapmak hazır parayı bulup yapmak değil. Bunları yapabilecek kaynağı oluşturuyoruz. Kaynağı planlıyor, öncelikleri belirleyerek ona göre işe koyuluyoruz. Bu eserler kaygısı olan insanların eseri." diye konuştu.

Yazıcı, temel atma töreninin ardından partisinin Çamlıhemşin ve Çayeli İlçe Başkanlıkları kongrelerine katılarak partililere hitap etti.

"Siyasetin limanı ahlaktır" sözünü hatırlatan Yazıcı, bu çerçevede çalışmalar yürüttüklerini, kongrelerin bayrak değişimi olduğunu, oluşturulan yeni yönetimler etrafında herkesin toplanması gerektiğini sözlerine ekledi.