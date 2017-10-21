Ağrı'da polisi bıçaklayan kişi tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da polis memurunu bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Yavuz Mahallesi Kağızman Caddesi'nde polis memuru G.G ile Savaş Yıldız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Savaş Yıldız, yanında getirdiği bıçakla polis memurunu yaraladı. 112 Acil Servis ekibince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan G.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Savaş Yıldız, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.