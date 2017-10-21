"Ordu 4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bugün İslam dünyasının yaşamış olduğu sıkıntıların önemli sebeplerinden birincisi kitaptan uzaklaşmış olmasıdır." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kurtulmuş, Valilik ve Altınordu Belediyesi tarafından organize edilen "4. Ulusal Kitap Fuarı"nın açılışına katıldı.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen fuarının açılışında konuşan Kurtulmuş, kendilerini bu organizasyonda buluşturan Valilik ve Altınordu Belediyesine teşekkür etti.

Kurtulmuş, kitaba ve kitabi olmaya önem veren bir medeniyetin mensupları olduklarını belirterek, "Sanatını ve kültürünü kitap üzerinden şekillendirmeye çalışmış olan bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla kitap fuarının açılışında bulunmak bizim için son derece onurlu iştir." diye konuştu.

Özellikle üniversitesinin daha çok geliştiği bir şehirde, kitap fuarının organize edilmesi ve bunun dördüncüsünün düzenlenmiş olmasının özellikle genç nesil için önemli olduğunu da vurgulayan Kurtulmuş, fuarın tüm Ordulular için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olunduğunu da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Yine aynı şekilde tarih boyunca bilgiye, hikmete, irfana önem vermiş olan bir milletiz ve bir medeniyetin mensuplarıyız. Hazreti Peygamberin 'İlim Çin'de de olsa gidin bulun' hadisiyle bize bilginin dünyanın her yerinde hatta kainatın her yerinde gizli olarak bir şekilde var olduğunu, bunu anlamak, bunu bilmek, bunu okumak ve bundan insanların hayrına sonuçlar çıkarmak gerektiği de çok güzel şekilde ifade edilmiştir."

Bakan Kurtulmuş, kendilerine ayet ya da hadis olarak nakledilen bilgilerin aslında bilmeyi, irfan ve hikmetle buluşturabilen bir medeniyetin doğmasına da vesile olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onun için kitaba, kitaplı olmaya ve kitabi olmaya önem veriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kitabın önemini, özelliğini çoğaltarak ve artırarak yeni nesillere artırmaya gayret ediyoruz. Bugün İslam dünyasının yaşamış olduğu sıkıntıların önemli sebeplerinden birincisi kitaptan uzaklaşmış olmasıdır" diyerek, "İslam dünyası maalesef köklerinden uzaklaşmış, ruhundan uzaklaşmış, aslından uzaklaşmış ve ne yazık ki kitabın yerini başka şeyler doldurmuştur."

- "Kitap bizim medeniyetimizin en önemli ayaklarından birisidir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise belediyelerin yapmış olduğu faaliyetlerin en hayırlısının bu tür fuarlar olduğunu bildirdi.

Kitap fuarının gençlerin daha fazla kitap okumasına vesile olacağına inandığını belirten Erbaş, "Bizler kitaba ne kadar yakın durursak, medeniyet olarak o kadar yükseliriz. Tarih bunun şahididir. Milletimizin kitaba yakın olduğu zamanlarda nasıl eserler ürettiğini, nasıl huzur içinde yaşadığını gözlerimizle gördük, şahit olduk" ifadesini kullanarak, "Ama kitaptan uzaklaşıldığında, ilim ve irfandan uzaklaşıldığında nasıl yerlerde süründüğümüzün de şahidi olduk. Bunu görerek yaşıyoruz. Onun için kitap bizim medeniyetimizin en önemli ayaklarından birisidir. Çünkü kitap Kuran'-ı Kerim'de çok geçen bir kavramdır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye'de yılda 6 kişiye 1 kitap düştüğüne dikkati çekerek, "İnşallah bu fuarlar düşük olan seviyemizi yukarı çekmeye katkı sağlayacaktır. Bunun içinde belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Kitap okumayı artırma noktasında kim katkı sağlıyorsa onlara hep dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.