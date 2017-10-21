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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Oto Life dergisi iş birliğiyle düzenlenen "2. Mardin Otoshow Fuarı" açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan, sektördeki 8 marka ve 25 modelin yer aldığı fuara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda, devletin teşvik desteği verdiği çift motorlu, elektrikle çalışabilen otomobiller de yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin huzura kavuşmasıyla dışarıdan gelen yatırımcı sayısının arttığını söyledi.

Görsel anlamda kentte çok büyük gelişmelerin yaşandığını anlatan Yaman, dışardan gelen yatırımcıyı fuar açma konusunda desteklediklerini belirtti.

Yeni üretilen araçların vatandaşla buluşturulmasından mutlu olduğunu dile getiren Yaman, "Bu tür fuarlarla yeni bir aracın kentimize girmesinin yolu açılıyor. Yeni servis yerlerinin açılması, gençlerimize yeni iş imkanın açılması demektir. Bu da sevindirici." diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da huzur ortamıyla yatırımcının Mardin'e gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Kente büyük bir fuar alanı yapacaklarını belirten Çankırı, "Burada uluslararası fuarlar açacağız. Böylelikle kentimize yeni bir canlılık katacağız." dedi.

Oto Life dergisi imtiyaz sahibi Volkan Dizen ise yaşam standartlarının yükselmesinden dolayı bölgede yaklaşık 5 yıldır fuarlar düzenlediklerini bildirdi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların kendilerine çok büyük destekleri olduğunu ifade eden Dizen, şöyle konuştu:

"Markaların güncel halini vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Çok şükür bunu sağlıyoruz. Batı illerinde çok fazla organizasyonlarımız oluyor. Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa potansiyeli olan illerimiz. Satın alma gücü olan bölgelerimiz. Yatırımcıların gelip bölgenin gerçek yüzünü uzun vadede incelemelerini istiyoruz. Geçen sene terör olayları nedeniyle fuarımızı iptal etmiştik. Bu sene ortam tam istediğimiz gibi, huzur hakim. Mardin halkına da güzel bir hizmet sunuyoruz."

Fuar, 2 gün açık olacak.