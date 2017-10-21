TBMM heyeti Kocaeli'de

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KOCAELİ (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Ülkemiz yeni dönemdeki hamlemizle üretim aşamasından artık teknoloji üreten, teknoloji sahibi olan, bunu lisanslayabilen, katma değerli üretim yapısıyla daha çok birim başına gelir elde eden bir yapıya dönüşüyoruz." dedi.

Altunyaldız ve beraberindeki AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti İstanbul milletvekilleri Hasan Sert, Nurettin Nebati, Osman Boyraz, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan ve ilgililerden oluşan heyet, Gebze'deki Organize Sanayi Bölgeleri ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nü (UME) ziyaret etti.

Kurumlar hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, incelemelerde bulundu.

Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaların sahadaki yansımalarını incelediklerini söyledi.

Katma değer yaratan üretimin ekonomiye dönüşerek insanların refahını arttırdığını ifade eden Altunyaldız, bu kapsamda kentte gezi yaptıklarını belirtti.

Altunyaldız, gezilerde entegre, diyalog halinde çalışan, birlikte üretmeyi ve koordinasyonu beceren bir yapı gördüklerini dile getirerek, "Ülkemizi yeni dönemdeki hamlemizle üretim aşamasından artık teknoloji üreten, teknoloji sahibi olan, bunu lisanslayabilen, katma değerli üretim yapısıyla daha çok birim başına gelir elde eden bir yapıya dönüşüyoruz. Bu da hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler, misyon ve vizyon çerçevesinde tüm sanayi tesislerimizin hep birlikte bir hedefe doğru yürümeyi becerebilme hedefinin oluştuğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

- "Stratejik alanlarda teknolojinin ve bilginin sahibi olabilmek önemli"

Gerekli ihtiyaçları belirlediklerini anlatan Altunyaldız, saha çalışmalarını devam ettireceklerini bildirdi.

Altunyaldız, gelecek dönemde bugün olduğu gibi Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceklerini aktararak, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine emin adımlarla götürmek istiyoruz. Belki rakamsal hedeflerin biraz gerisinde kalabiliriz ama önemli olan bu işin ruhu ve stratejisi. Rakamlar, 2 aşağı, 3 yukarı gider ama özellikle stratejik alanlarda teknolojinin ve bilginin sahibi olabilmek ve bunu üretebilmek, üniversitesi, enstitüsü, kamu kurumları ve özel sektörüyle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Stratejik alanlardaki bilişim, yazılımı ve kritik ürünleri üretmenin öneminden bahseden Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Stratejik noktada 2023 hedeflerine doğru hiçbir sapma olmaksızın, emin adımlarla yürüyoruz. Orada rakamlara takılmamamız lazım. Önemli olan doğru istikamette stratejik adımlarımızı doğru atarak o hedefe doğru gidiyor olmak. Ekonominin temel motivasyonu üretim, tüketim ve üretilen alanda ihtiyaçlar noktasında motivasyonu arttırabilmektir. Türkiye olarak son dönem bakıldığında büyümede OECD'de en iyi ülkelerdeniz. Bu yılın sonunda yüzde 5'in üzerinde 5,5 büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Orta Vadeli Plan'da bu büyümenin devam edeceğini söylüyoruz. Büyüme neye dayanıyor? Büyümenin, bir taraftan motivasyon itibarıyla tüketimi tetiklemesi doğrudur ama diğer taraftan da büyümedeki ana unsurun üretim ve ihracat olmasıdır. Bu yılın ilk yarısındaki büyümeye baktığımız zaman üretim ve ihracatın katkısının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Üreterek büyüyoruz, üreterek refahımızı arttırıyoruz, üreterek Türkiye'nin geleceğine dair unsurlarda önemli ve kritik adımlar atarak büyüyoruz, gelişiyoruz, kalkınıyoruz ve refahımız artıyor. Üreterek büyüyen ekonomi, bunun sonucunda üretim üzerine markayı, tasarımı, bilgi ekonomisini birleştirdiği zaman Türkiye önümüzdeki dönemde 2023 hedeflerine adım adım gittiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz."

Heyet, daha sonra kentteki programları kapsamında ziyaretlerine devam etti.



