Basketbolda maçın ardından

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UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında iç sahada Darüşşafaka'yı 84-80 yenen Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, iyi mücadele ederek ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını kutlayan Bulkaz, lige kötü başladıklarını, sakatlıklar yüzünden zor günler geçirdiklerini belirtti.

Bulkaz, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet aldığımız için mutluyum. Sakatlıklar bizi sıkıntıya soktu, kısıtlı bir kadroyuz ama bugünkü galibiyet bizim ne kadar doğru çalıştığımızı gösterdi. Taraftarımız da tribünleri doldurdu, çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım bugün insanüstü gayret gösterdi, galibiyeti hak etti. Şu anda herkes doğru yolda olduğumuzu gördü. Tabii ki sporda işler yolunda gitmediğinde bazı kötü sesler çıkacak, biz bunlara takılmıyoruz. Bugün gerekli cevabı sahada verdik ve maçın büyük bir bölümünü de Türk oyuncularla oynadık."





- Darüşşafaka cephesi





Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise Uşak ekibini tebrik ederek, "Rakip gerçekten iyiydi. Biz iyi oynayamadık bugün ama gerçekten komik diyebileceğimiz bazı durumlar oldu. Sahada gerçekten olağan dışı bazı şeyler yaşandı. Bunu insanların değerlendirmesine bırakıyoruz." şeklinde konuştu.