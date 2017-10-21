Kırşehir'de 462 damızlık düve dağıtıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 77 çiftçiye, 462 damızlık düve dağıtıldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir Ticaret Borsası'ndaki dağıtım töreninde, kentin çok sayıda proje için destek aldığını ve bunlarla köylerin ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

Arslan, "Kırşehir'i mera hayvancılığı bölgesine ve koç teke merkezi desteğine alarak, küçükbaş hayvancılıkta ilerlemesini istiyoruz. KOP ve TANAP ile köylerimize önemli altyapı desteklerini aldık. Kırşehir'de hayvancılığın yanında sütçülüğün desteklenmesi noktasında köylerde soğutma tankları ve toplama araçlarının olması gerekiyor. 1,5-2 milyon lira civarında bir projemiz var. Projeyle köylerimizde sütler toplanacak büyük firmalara satış yapma imkanı sağlanacak." diye konuştu.

Kırşehir'in binlerce yıl önce hububatın merkezi olduğunu belirten Mikail Arslan, 100 bin tonluk silo yaptıklarını ifade etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya da köyden göçün ardından hayvan varlığının kaybolmasıyla ithal hayvana yönelmek zorunda kalındığını dile getirdi.

Desteklemelerin genele ve her köye yayılması gerektiğini ifade eden Çetinkaya, "Çiftçi sayısı daha da artırılmalı ve isteyen herkese damızlık hayvan verilmeli. Bizler elimizden gelen desteği ve gayreti de göstereceğiz. Hükümetimiz bu konuda çok duyarlı. Gıda önümüzdeki dönemde devletler için silah kadar değerli olacaktır." dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin de Genç Çiftçi Projesi kapsamında 77 çiftçiye 462 damızlık düve dağıtarak, et ırkı olan hayvanları çoğaltmayı amaçladıklarını aktardı.

Bakanlığın son yıllarda çiftçileri destekleyen ciddi projeler hazırladığını ifade eden Şahin, "Kırşehir damızlık düve ve buzağı desteği aldı. Bugün yapılan dağıtım töreninde çiftçi başına 6 hayvan dağıtıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 77 çiftçiye 462 damızlık düve teslim edildi.