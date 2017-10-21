7'likler ile 70'liklerin bocce karşılaşması

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yaşlılar ve çocuklardan oluşan bocce takımları, sporunun her yaşta yapılabileceğini göstermek amacıyla gösteri maçı yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Edirne Huzurevi'ndeki sahada, Edirne Huzurevi Bocce Takımı ile Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yıldırım Mahallesi'ndeki dezavantajlı ilkokul çağındaki çocuklardan oluşan takım karşılaştı.

Gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "kıdemli gençler" ile gençlerin, bocce maçında buluştuğunu söyledi.

Edirne ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevinin grup birincisi olarak Fethiye'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacağını belirten Ödemir, "Eğer orada da Türkiye şampiyonu olurlarsa Danimarka'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar. Gördüğünüz gibi kıdemli gençlerimiz bu işi çok iyi biliyor. İnanıyorum ki orada da şampiyon olacaklar. Bir yıldır çalışıyorlar ve ciddi bir çalışma içerisindeler. Edirne'deki okullarda da çocuklarımızdan oluşan bocce takımlarını kurduk. Federasyonla görüşüp bir turnuva düzenleyeceğiz. Edirne yeni bir spor turnuvasına kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Edirne Huzurevi Bocce Takımı sporcusu ve basın sözcüsü Ekrem Pandar da Türkiye Şampiyonluğunu kazanmak için Fethiye'ye gideceklerini söyledi. Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini aktaran Pandar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özdemir her iki takımın sporcularını da tebrik etti.

Karşılaşmayı, Edirne Aile ve Soyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak da izledi.











