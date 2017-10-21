Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

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SİVAS (AA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, "AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız." dedi.

Memiş, Sağlık-Sen Sivas Temsilciliği tarafından bir restoranda düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü bir Türkiye için mücadele ettiklerini, ilklerin sendikası olduklarını belirtti.

Eleştirilere kulak asmadan doğru bildikleri yolda ilerlemeye devam edeceklerini dile getiren Memiş, "Bu ülkeye, bu millete var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Memiş, Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak daha çok çalışmak, emek vermek zorunda olduklarını vurgulayarak, "Aldanmayan ve aldatmayan sendikacılık anlayışımızla, çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızla, diyaloğa açık sendikacılık anlayışımızla müzakere masalarında çalışanlarımızın sorunlarını gündeme taşıdık." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta yıpranma payına da değinen Memiş, şunları kaydetti:



"AK Parti'den bir yetkili bizlere ifade etti. Yakın zamanda yıpranma payını sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen ailesi olarak hediye edeceğiz, duyuracağız. 550 bin sağlık çalışanının tamamının faydalanması için, içi boş değil, içi dolu, emeğimizin karşılığını aldığımız, hak ettiğimiz, yıpranma payını aldığımız, geçmiş yıllara dönük yıpranma payını aldığımız bir yıpranma payı mücadelesi vereceğimizi de ifade ediyorum. Kim ne derse desin yıpranmanın adını bilmeyenler bugün 'Yıpranma payını niçin çıkaramadınız' diyebilirler. Kolay bir şey değil, yıpranma payı bir sistemde değişiklik anlamına geliyor."

Memiş, toplantının sonunda bazı sağlık çalışanlarına plaket verdi.