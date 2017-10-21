Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Karabük, Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak'ta düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ettiği 13 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.B, B.D.K, S.Ö, N.K, G.A, S.K, Ö.Y. ve F.Ç. tutuklandı, G.Ö.Y, H.T, Ü.A, A.T. ve Y.E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Şube ekipleri, yaklaşık 2 aylık sıkı bir takip sonunda uyuşturucu satıcılarını belirlemiş, yoğun bir çalışma sonunda Karabük, Ankara, İstanbul, Adıyaman ve Zonguldak'ta bu kişilerin adreslerine 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 416 gram kubar esrar, 2,5 gram toz esrar, bir tabanca, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 66 fişek ele geçirilmişti.