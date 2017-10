SAMSUN (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğünce yürütülen "Bir de benim gözümden bak" projesi kapsamında üniversite öğrencileri ve down sendromlu çocuklar, birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Temsilciliğinin de katkı verdiği proje kapsamında KYK kız yurtlarında kalan 50 öğrenci, down sendromlu çocuklarla Çakırlar Korusu'nda bir araya geldi.

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir yıl önce hayata geçirildiğini söyledi.

Yurtlarda kalan kız öğrenciler ile down sendromlu çocukların bir araya gelerek çeşitli sosyal, sportif ve kültürel çalışmalarda bulunduklarını anlatan Kasapoğlu, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Down sendromlu çocukların farklılıklarının bilinmesini önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bu kapsamda her öğrencimiz, bir yıl boyunca bir down sendromlu çocukla yakından ilgilendi. Onlarla çeşitli etkinlikler düzenlediler. Spor ve resim yaptılar, fotoğraf çektiler, şarkılar söyleyip horon oynadılar. Yemek ve pasta yapmayı öğrendiler. Bugün de bir araya gelerek hem eğlence hem de dayanışma, diğer çocuklarla kaynaşma etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

TÜGVA Samsun Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu ise KYK'nin hazırladığı projeye destek verdiklerini, down sendromlu çocuklar için bir şeyler yapmanın mutluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Projeye katılan öğrenciler de bu sayede down sendromlu çocukları daha iyi tanıyarak yaşamlarını nasıl kolaylaştırabileceklerini öğrendiklerini kaydetti.