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YALOVA (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, PYD/YPG'nin Rakka'yı temizledikten sonra oraya teröristbaşının resimlerini astığını, bunun böyle olacağını baştan söylediklerini hatırlatarak "Hala fırsat varken buradan tekrar uyarıyoruz: ABD'nin yöneticileri, Rakka'nın idaresini kesinlikle PKK, PYD/YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK, PYD/YPG terör örgütünün unsurları, Rakka'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Alırlarsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir." dedi.

Işık, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde belediye hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın bir belirsizlik sürecine girdiğini, insanlarda yarının ne olacağına yönelik güven duygusu kalmadığını söyledi.

Bir kıvılcımın yangına, bir rüzgarın kasırgaya dönme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir dönemin yaşandığını ifade eden Işık, "Adeta aklını yitirmiş birisinin yapacağı bir hamlenin dünyayı kaosun hatta savaşın eşiğine getirebileceği kadar kritik bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Işık, Türkiye'nin bulunduğu bölgede de zor bir süreç yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bölgemiz de 100 yıl sonra Sykes Picot Antlaşması'ndan hemen sonra en büyük türbülansı yaşıyor. Pek çok devletin maalesef sınırları anlamsız hale geldi. Pek çok ülkede devlet otoritesi ortadan kayboldu. Pek çok yerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bu sıkıntı yaşanan yerlerin tam ortasında da Türkiye var. İşte 'Zor zamanlardan geçiyoruz' derken kastım bu. Suriye topraklarının tamamında devlet otoritesinden bahsetmemiz mümkün değil. Pek çok güç, Suriye'ye müdahil olma konumuna girdi. İşte en son ABD, PYD/YPG ve PKK uzantısının hakim olduğu SDG güçleriyle Rakka operasyonunu yaptı. Rakka operasyonu, bitmek üzere."

- "Israrla söyledik"

Baştan beri bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı kullanmanın "yılanla çuvala girmek" olduğunu ifade ettiklerini dile getiren Işık, şunları söyledi:

"Bunun sonunda mutlaka ama mutlaka sokulmak vardır. Yılanla çuvala girenin akıbetinin ne olacağını bilmek zor olmasa gerek. Defalarca ifade ettik, 'PKK, PYD özellikle YPG, aynı terör örgütüdür. Bu YPG/PYD, PKK'nın Suriye koludur. Bunlarla iş birliği yapmayın. İş birliği yaparsanız bölgede daha büyük sıkıntılara sebep olursunuz' diye defalarca uyardık. Gerek basına açık bölümlerde gerekse yaptığımız ikili görüşmelerde bunun sürekli altını çizdik. Belki DEAŞ'ı oradan temizlersiniz. Elbette DEAŞ'ın orada kalması mümkün değil, kalmamalı da ama DEAŞ'ı temizlemek, sorunu çözmek anlamına gelmeyecek. Siz eğer Rakka operasyonunu PYD, PKK terörist unsurlarla yaparsanız yarın Rakka'nın idaresiyle ilgili çok büyük problemlerle karşılaşacaksınız ve nitekim korkulan başa gelmeye başladı. PYD/YPG, Rakka'yı temizledikten sonra oraya teröristbaşının resimlerini asıyor. Amerika da 'Biz bunu onaylamıyoruz' diyor. Bunun böyle olacağını biz baştan size söylüyorduk. Israrla söyledik, söylemeye de devam edeceğiz."

- "Hala fırsat varken"

Işık, nüfusunun yüzde 90'dan fazlasını Arapların oluşturduğu Rakka'da idarenin PYD/YPG unsuruna teslim edilmesinin başka sorunlar doğuracağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Orada bir etnik çatışmanın fitilini ateşlemiş olursunuz. Hala fırsat varken buradan tekrar uyarıyoruz: ABD'nin yöneticileri, Rakka'nın idaresini kesinlikle PKK, PYD/YPG terör örgütüne teslim etmemelidir. PKK, PYD/YPG terör örgütünün unsurları, Rakka'nın yönetiminde asla ve asla görev almamalıdır. Alırlarsa çok daha büyük sorunların yaşanması mukadderdir."

- "Herkes dikkatli olsun, aklını başına alsın"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma da değinen Işık, şöyle konuştu:

"Mesut Barzani'ye söyledik, 'Bak yanlış bir iş yapıyorsun. Hem kendini hem Kuzey Irak halkını hem de tüm bölgeyi yeni bir kaos içerine sokuyorsun. Bu referandumu yapma, bundan vazgeç. Bunun ne sana ne bölgeye ne de bütün bu coğrafyaya faydası olmaz. Aksine yeni kaos ortaya çıkar.' diye uyarmamıza rağmen dinlemedi. Biz bunu söylediğimizde birileri, oradaki Kürtlere karşı olduğumuzu ima etmeye çalıştı. Kürtler, bizim kardeşimizdir. Biz, Türkiye'de de iç içe, komşu ve kardeş olarak yaşıyoruz. Bölgede de ancak ve ancak isteğimiz, Kürt kardeşlerimizin mutluluğu, huzuru ve refahıdır. Perşembenin gelişi de çarşambadan belli. Bu referandumu İsrail ile bölgenin karışmasını isteyen güçler, istiyor. O zaman bu tezgaha karşı uyanık olmak, insan aklının gereği değil mi? Şimdi ne oldu? Irak Merkezi Yönetimi girdi Kerkük'ten, Barzani güçlerini ve diğer güçleri çıkardı. Her an bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimali var. Halbuki Kerkük, yüzyıllardır Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların birlikte, kardeşçe yaşadığı bir şehirdir. Bu şehrin huzurunu bozmanın size de Irak'a da bölgeye de ne faydası var? Bu şehirde sadece Türkmenler, Kürtler, Araplar değil 8-9 farklı etnik yapı, yüzyıllarca kardeşçe yaşadı. Bu kardeşliği bozmanın kime, ne faydası var? Onun için herkes dikkatli olsun, aklını başına alsın. Yarın bölgeye zarar verecek, bölgeyi içinden çıkılmaz birtakım yeni sorunlara götürecek adımları kimse atmasın."

- "Suriye'nin geldiği durum, Irak'ta yaşananlar ortada"

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğuna dikkati çeken Işık, "İstiyoruz ki Irak, Suriye bütün olarak kalsın, bu bölge, huzurun, refahın, gelişmişliğin adresi olsun. Allah, bölgeye o kadar nimetler vermiş ki bu nimetler, insanların refahı için kullanılsa burası dünyanın en gelişmiş bölgesi olur. Tam aksine bölgede insanlar birbirine düşürülerek, bölge bir kaos, çatışma ve mücadele ortamı halinde tutulduğu için buradaki zenginlikler, başka ülkeleri kalkındırıyor ve bölgeye kan, ateş ve gözyaşı olarak dönmeye devam ediyor. Burada kimi suçlayacağız? Herkesin önce kendine dönüp bakması lazım." dedi.

Işık, bölgedeki gelişmelerin bir an önce akılla, suhuletle çözümü için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu noktada Türkiye, baştan beri itidalli, dengeli ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye krizi çıktığı andan itibaren 'Yapmayın, bu iş büyük bir yangına dönecek. Kesinlikle bu işin bölgeye bir faydası olmayacak' demesine rağmen Esed, dinlemedi. Şu anda Suriye'nin geldiği durum, Irak'ta yaşananlar ortada. Ümit ederiz ki Türkiye'nin gayretleri, uluslararası camiadan destek bulur ve bölgedeki sorun, çok daha büyümeden önlenir."

Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek ve AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ile açılış kurdelesini kesti. Belediye Başkanı Oral, Işık'a bir sedef tablo ile nazar boncuğu şeklinde bir seramik hediye etti.

Işık, açılış töreni öncesinde Altınova ilçesinde Hersekzade Ahmet Paşa Camisi ve caminin avlusundaki Hersekzade Ahmet Paşa türbesini ziyaret etti, Altınova Belediyesi Hersek Plajı'nda incelemelerde bulundu, Dilburnu İstasyon Komutanlığını da gezdi.