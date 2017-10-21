UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

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DÜZCE (AA) - Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce, 72 kişilik Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) katıldığı tatbikat yapıldı.

Düzce, Sakarya, Kocaeli'den gelen UMKE ekibi, Gümüşova ilçesi sapak mevkisinde tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatta, ekipler patlama anında yaralılara müdahale, binanın üst katında mahsur kalanları kurtarma, deprem anında göçük altındaki yaralıya müdahale ve trafik kazalarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara gerçekte kullanılan tıbbi aletlerle müdahale etti.

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Düzce, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde olası afetlere karşı yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.



Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Sorumlusu Murat Yıldız, afetler açısından yüksek risk taşıyan Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki UMKE ekiplerini 3 günlük kampa aldıklarını söyledi.

Ekiplerin bu süreçte önce temel eğitimlerini aldıklarını daha sonra da tatbikatla eğitimlerini tamamladığını anlatan Yıldız, "Arkadaşlarımız, bilgi ve becerilerini pekiştirmek, bizler için de değerlendirebilmek için habersiz, ansızın böyle tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu an Kocaeli, Sakarya ve Düzce ekiplerinin ortak katılımıyla çalışma yapıyoruz." dedi.



Eğitim ve tatbikata 72 kişinin katıldığını kaydeden Yıldız, "Burada, hekim, uzman hekim, sağlıkçı ve diğer teknik arkadaşlarımız bulunuyor. 9 tane enkaz alanımız var, acil, afet ve deprem durumlarında gerçek bir yaralıya müdahale ettik. Burada bire bir, deprem ve trafik kazalarına müdahaleler yapıldı. Güç ve performans çalışmalarıyla 11 ekibimiz tatbikatı tamamladı." diye konuştu.