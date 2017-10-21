Futbol: Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık, Serginho, Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Paulo Henrique
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, N'Diaye, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili, Palitsevich, Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan, Muric
Goller: Dk. 18 Serdar Özkan, Dk. 23 Uğur Çiftçi, Dk. 45+2 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 39 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 35 Scekic (Gençlerbirliği)
MANİSA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşma öncesinde hafta içi hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan için saygı duruşunda bulunuldu.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Serdar Özkan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Ahmet İlhan Özek'in pasında Uğur Çiftçi şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
38. dakikada ceza alanında Soner Aydoğdu, Scekic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
45+2. dakikada ceza alanı sol köşesinden Serdar Özkan'ın ortasında arka bölümde Muric, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3
Müsabakanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.