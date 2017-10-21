GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki "evlenme vaadiyle" dolandırıcılık

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ŞANLIURFA (AA) - Afyonkarahisar'dan gelin almak için Şanlıurfa'ya gelen ailenin yaklaşık 50 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ancak Tokatlı bir aileyi de aynı yöntemle dolandırdığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Tokatlı İpek ailesi, polise başvurarak, Afyonkarahisarlı Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine yakalanan ve dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.Ü'nün (18), bir süre önce kendilerini de dolandıran kişi olduğunu iddia etti.

Hakkında daha önce şikayetçi oldukları ancak gerçek ismi bilinmediği için yakalanamayan şüpheli kadını, gazete ve televizyonlardaki görüntülerinden teşhis ettiklerini belirten ailenin başvurusu üzerine İ.Ü, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İpek ailesine İ.Ü. için aracı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan M.D. ve K.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Afyonkarahisar'da yaşayan Satılmış Gökhasan, yaklaşık 15 gün önce, oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki tanıdıkları aracılığıyla tanıştıkları ve kendilerini "Halim Demir" ve kızı "Nur Demir" olarak tanıtan şüphelilere 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi vermiş ancak düğüne bir hafta kala zanlılar kayıplara karışmıştı.

Gökhasan ailesinin şikayeti üzerine kendisini "Nur Demir" olarak tanıtan kişinin İ.Ü. olduğu belirlenerek gözaltına almış ancak mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilmişti.