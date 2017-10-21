Park halindeki minibüs baraj göletine düştü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, baraj göletine düştü.
Alınan bilgiye göre, Osman Yayla 58 EF 777 plakalı minübüsüyle çocuklarını da yanına alarak Çamlıgöze Barajı'na balık tutmaya gitti.
Baraj göletinin yanına aracını park eden ve balık tutmaya başlayan Yayla, bir süre sonra minibüsün baraj göletine düştüğünü gördü.
Yayla'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi dalgıçları, yaklaşık 8 metre derinliğe düşen aracı halatla bağladı.
Halatın diğer ucu da vince bağlanarak, minibüs sudan çıkarıldı.