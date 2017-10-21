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54. Uluslararası Antalya Film Festivali

21 Ekim 2017 Cumartesi, 18:04

ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların katıldığı geleneksel kortej geçişiyle başladı.

Cam Piramit'ten başlayan festivalin simgesi kortej geçişine, aralarında Necati Şaşmaz, Osman Sınav, Murat Han, Bengü, Nurettin Sönmez, Erhan Ufak, Cahit Kayaoğlu'nun da bulunduğu bazı ünlüler katıldı.

Kortej geçişinde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerle halkı selamladı, karanfil attı. Sanatçılara büyük ilgi gösteren halk, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kortej, Cam Piramit, 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nin ardından, Cender Hotel önünde sona erdi. Oyuncu Necati Şaşmaz, kortej sırasında kilometrelerce yürümek zorunda kalan korumalarına sık sık peçete verdi, su ikram etti.

- Sümer Tilmaç unutulmadı

Bu arada, 2 yıl önce hayatını kaybeden Antalyalı sanatçı Sümer Tilmaç'ın fotoğrafı, yanına karanfiller konularak kortejde 1915 model araçla taşındı.

Necati Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kortejin güzel bir etkinlik olduğunu belirterek insanların sevgilerini göstermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Erhan Yazıcıoğlu da festivalin başlamasından dolayı mutlu olduklarını aktararak festivalin renkli ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinde festivaller düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Neden olmasın? Zengin ovaları olan şehirlerimiz var. Onların da bu festivallere katkıda bulunması lazım. Her şehir kendine bir festival yapsa yaptırsa bir sürü profesyonel var. Dünyadaki tanıtımımız çok daha iyi olacak çünkü biz onların gördüğü gibi değiliz. Biz onlara gerçek yüzümüzü göstermeliyiz." diye konuştu.

Sinema, tiyatro ve festivallerle tanıtımın daha etkili olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, Türk sinemasının teknik açıdan çok iyi olduğunu söyledi.

Şarkıcı Bengü ise çok heyecanlı olduğunu dile getirerek "Küçük yaşlardan bu yana izlediğim, hayran olduğum sanatçıları, televizyonda görüp bu arabalarla bütün şehir turunu seyrettiğin bir olaydı. Bu sene ben de davet edildim, yarın akşam da konserim var." diye konuştu.

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