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Uluslararası Open Dart Turnuvası

21 Ekim 2017 Cumartesi, 18:12
Uluslararası Open Dart Turnuvası


ANTALYA (AA) - Uluslararası Open Dart Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen turnuvaya, Türkiye dahil 12 ülkeden 54 kadın 169 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katılıyor.

Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda sporcular derece elde etmek için yarışıyor.

TBBDF Dart Teknik Kurul Üyesi Nafiz Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun dünyanın en iyi dart sporcuları için önemli olduğunu söyledi.

Turnuvada çekişmeli müsabakaların yaşandığını ifade eden Çelebi, "Turnuvanın ülkemizde yapılması, bu tarz turnuvalara Türk sporcuların da katılması Türkiye'deki dartın kalitesini yükseltiyor. İleriye dönük vizyonumuzu da genişletiyor." dedi.

Üç hafta önce Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'na katıldıklarını hatırlatan Çelebi, "Şampiyonaya büyük erkekler, genç erkekler ve genç kızlar takımlarıyla katıldık. Şampiyonada 4 farklı kategoride üçüncülük aldık. Bu bizim için büyük bir başarı. Dünya dart şampiyonalarında aldığımız ilk başarı oldu. Gençlerimizin başarı elde etmesi milli takımımız için umut verici." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.

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