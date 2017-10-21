Bakan Yardımcısı Karabay'dan şehit ailesine ziyaret

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BOLU (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Bir dizi etkinliklere katılmak için Bolu'ya gelen Karabay, beraberindeki Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve diğer ilgililerle Şehit Uzman Çavuş İlhan Sezer'in Gerede'nin Nuhören köyündeki ailesini ziyaret etti.

Karabay ve beraberindekiler burada şehidin babası İsmail ve kardeşi Kadir Sezer ile görüştü.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Karabay, "Evladımızın bize emanetisiniz. Başta size Sayın Bakanımızın selam ve hürmetlerini getirdim. Hem şahsım hem de bakanlığım adına her zaman sizin yanınızda olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu, şehidimizi geriye getirmeyecektir ama o da şehadete ermiştir. Bu, aileniz ve milletimiz için bir onur ve şereftir. Her zaman yanınızdayız." dedi.

Karabay, okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından bir süre daha aile ile sohbet ettikten sonra Ankara'ya gitmek üzere köyden ayrıldı.