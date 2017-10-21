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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Antalya'da

21 Ekim 2017 Cumartesi, 18:17

ANTALYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın şu an açık olmasının ileride kapanmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Tüfenkci, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Sebzeciler ve Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde bir gazetecinin, "Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması söz konusu mu?" sorusuna, "Habur Sınır Kapısı şu an açık. Normal giriş çıkış işlemleri yapılıyor. O kapının şu an açık olması ileride kapanmayacak anlamına gelmez." karşılığını verdi.

Tüfenkci, Kuzey Irak'taki gelişmelerin kapının konumunu belirleyeceğini ama şu an için kapının açık olduğunu, herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.


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