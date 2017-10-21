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Mardin'de traktör devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 18:45

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi, römorkta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şan yönetimindeki 72 SE 422 plakalı traktör, Sakızlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Şan hayatını kaybetti, römorkta bulunan Gülhan Dinişir, Sultan Şan, Medine Ay (12), Faruk Şan (5) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin, Mazıdağı ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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