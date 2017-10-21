AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:

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AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin, "Nikahı isteyenler, istemeyenler belli. Ondan dolayı biz millet ne derse ona bakarız. Amerika, Avrupa, ötekiler ne diyor değil, milletimiz ne diyor, Allah ne diyor ona bakarız." dedi.

Sorgun, çeşitli programlar için geldiği Aksaray'da, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı hastaneye götürülürken açılan ateş sonucu şehit düşen polis memuru Muhammet Uz için babaevinde düzenlenen mevlide katıldı.

Ahmet Sorgun daha sonra partisinin Gülağaç ilçesindeki kongresine gitti. Sorgun buradaki konuşmasında, görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini, tüm partililerin de bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

Makam ve mevkilerin geçici olduğunu, bu yerlerin emanet olarak görülmesi gerektiğini belirten Sorgun, şöyle devam etti:

"Bu emanetler üstümüzdeyken ne kadar hayırlı hizmet edebiliyorsak, ne kadar kötülüklere mani olabiliyorsak o kadar görevimizi iyi yerine getirmiş oluruz. Bütün mesele bundan ibaret. Sorumluluklar, görevler arttıkça tevazunun da artması gerekiyor. Dallarımızı insanlar için meyvesi olgunlaşmış ağaçlar gibi yere eğmemiz gerekiyor. Kavak gibi başımızı kaldırıp göklere dikmememiz gerekiyor. Her şeyi yapamayabiliriz. Eksiğimiz, kusurumuz olur. Belediye başkanımızın, milletvekilimizin, teşkilat mensuplarımızın eksiği, kusuru olabilir. İmkanımız, paramız yetmez yapamayız, hukuka sığmaz yapamayız, haklı bulmayız yapamayız, vakti gelmez yapamayız ama surat asmak hakkımız değil. Turşu satmak hakkımız değil. Bunun için her zaman tevazu ve gayret göstermemiz gerekiyor."

- "Anadolu'nun birçok yerinde resmi nikah kıyıldıktan sonra dini nikah da kıyılıyor"

Meclisten kısa süre önce müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle ilgili önemli bir yasanın geçtiğini anımsatan Sorgun, bununla ilgili çeşitli spekülasyonların yapıldığını hatırlattı.

Anadolu'nun birçok yerinde resmi nikah kıyıldıktan sonra dini nikah da kıyıldığını dile getiren Sorgun, şunları kaydetti:

"Bu durumda ikililik olmasın istiyoruz. Arzu eden isterse gidip belediyede kıydırsın, isterse de köy muhtarı kıysın, yabancıysa isterse de konsolosluk da kıyabilir. Kanun bu yetkileri vermiş. Belediye başkanı veya yetkilendirdiği bir memur da kıyabilir. Zaten resmi nikah kıymadan bugün imamın yahut müftünün veya ehil birisinin nikah kıyması suç. O zaman bu ayrılık ortadan kalksın, arzu eden gitsin il veya ilçe müftüsüne nikahını kıydırsın. O da zaten bu resmi işlemleri yapacak ve nüfus müdürlüğüne bildirecek ama efendim 'olmaz, istemiyoruz.' diyorlar. Nikahı isteyenler, istemeyenler belli. Ondan dolayı biz millet ne derse ona bakarız. Amerika, Avrupa, ötekiler ne diyor değil, milletimiz ne diyor, Allah ne diyor ona bakarız. Allah'ın izniyle önümüzde Cumhurbaşkanımız arkamızda da millet olduktan sonra bu milletin sırtını kimse yere getiremez."

Kongreye, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve partililer katıldı.

Sorgun, kongrenin ardından Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.