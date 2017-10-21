Futbol: Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Onur Ayık (Dk. 55 Muğdat Çelik), Serginho (Dk. 72 Emnes), Sissoko, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Barbosa), Larsson, Paulo Henrique
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru (Dk. 80 Issah), N'Diaye, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Scekic, Khalili (Dk. 79 Alper Uludağ), Palitsevich, Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Dk. 62 Guidileye), Muric
Goller: Dk. 18 Serdar Özkan, Dk. 23 Uğur Çiftçi, Dk. 45+2 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 39 Soner Aydoğdu (Penaltıdan), Dk. 60 Paulo Henrique (Penaltıdan), Dk. 65 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 59 Scekic (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 50 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği)
MANİSA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarısını 3-1 geride tamamladığı maçta sahasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
59. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan ev sahibi ekipte Barbosa'nın ortasında ceza alanında Mustafa Yumlu, topu kapmak için Scekic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonda penaltı noktasını işaret eden hakem Suat Arslanboğa, Scekic'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Paulo Henrique, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3
65. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Barbosa ceza alanına ortasını yaptı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Sissoko, altıpasın sağından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.