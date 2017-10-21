Mersin'de gıda zehirlenmesi şüphesi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bir grup lise öğrencisi, şehir merkezindeki bir çiğ köfteciden alışveriş yaptıktan sonra kurs binasına gitti.
Burada aldıkları çiğ köfteleri yiyen 5 öğrenci, bir süre sonra fenalaştı. Bunu üzerine öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.