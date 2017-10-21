TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay'da

HATAY (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapımı tamamlanan Reyhanlı Ticaret Odası ve Reyhanlı Ticaret Borsasının müşterek kullanacağı binanın açılış törenine katıldı.
Beraberindeki oda başkanlarıyla ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu, Yeni Mahalle'deki bina önünde Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.
Protokol üyeleriyle binanın kurdelesini kesen Hisarcıklıoğlu, Reyhanlı Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki konuşmasında, ticaret odası ve borsasının aynı binada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Reyhanlı'nın, Ortadoğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Reyhanlı ülkemiz açısından çok önemli. Reyhanlı demek, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt demek. Burası, ayrıca çok verimli topraklara sahip. Komşuda yaşanan olaylar, sıkıntılar gelir geçer." dedi.
Konuşmasının sonunda katılımcıların sorunlarını dinleyen Hisarcıklıoğlu, gelen talep üzerine Reyhanlı ilçesine okul yaptırma sözü verdi.
Açılış programına, Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelen oda başkanlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi de katıldı.