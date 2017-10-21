Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin petrolü var. Yer altından altın fışkıran ülkeler var ama sizi temin ederim ki bir ülkenin en büyük zenginliği sahip olduğu bu maddi zenginlikler değildir. İnsan gücü, genç nesilleri ve genç nesillerinin o ülkeye, millete bağlılığıdır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Kilis'ten kente gelen çocuklarla yemekte bir araya geldi.

Kilisli çocukları Ordu'da ağırlamaktan ve kendileriyle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Temenni ediyorum ki Ordu'dan güzel hatıralarla döneceksiniz. İnsan hayatının en güzel dönemleri bu dönemlerdir. Hepiniz okul dönemindesiniz. Bu dönemde dostluklarınızı ve arkadaşlıklarınızı artırın. Aynı zamanda bilgi ve görgünüzü de artırın. Bu seyahatlerle birlikte bilginizi ve görgünüze de yeni sayfalar açmış oluyorsunuz. Her şeyden önemlisi Karadeniz'in incisi Ordu'yu görmüş oluyorsunuz." diye konuştu.

Ordu gezisinin bütün öğrencilere hayırlar getirmesini de temenni eden Kurtulmuş, "Bütün öğrencilerimizin hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Allah hepinizin umduğu bütün güzellikleri sizlere ulaştırsın. İnşallah hedefleriniz ve hayalleriniz gerçekleşir. Temennim odur ki her gününüz böyle bayram havasında geçsin." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bir ülkenin çeşitli zenginlikleri olabilir. Bakıyorsunuz bazı ülkelerin doğalgazı var. Bazı ülkelerin petrolü var. Yer altından altın fışkıran ülkeler var ama sizi temin ederim ki bir ülkenin en büyük zenginliği sahip olduğu bu maddi zenginlikler değildir. İnsan gücü, genç nesilleri ve genç nesillerinin o ülkeye, millete bağlılığıdır. Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de çok genç ve çok dinamik nesillerimiz ve evlatlarımız var."

"Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi Türkiye'nin teminatıdır." diyen Kurtulmuş, "Gençlerimizi ileriye doğru hazırlamaya çalışan bir ülkeyiz. Hepinizin bu memleketin geleceğinde inşallah çok büyük katkıları olacak." dedi.

- "Aynı medeniyetin çocuklarıyız"

Numan Kurtulmuş, tarih, kültür ve medeniyet bakımından Türkiye'nin dünyanın en değerli ülkesi olduğuna da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca İslam öncesi dönemlerden de muazzam tarihi ve kültürel zenginlikleri olan bir ülkeyiz. Çok farklı etnik yapılara sahip olduğu, ana dillerinin ve yemek kültürlerinin farklı olduğu bir ülkeyiz. Folklorumuz, oyunlarımız farklı. Kimimiz halay çekiyoruz, kimimiz horon oynuyoruz. Dolayısıyla bu kadar zengin bir coğrafyada hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz. Aynı kültür ve aynı medeniyetin bir parçasıyız. Dolayısıyla bunları biz büyük bir güç olarak görüyoruz."

Birilerinin de en çok korktuğu tarafın da burası olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bu millet tarih boyunca sarsılmıyor. Ne yapılırsa yapılsın, karşısına ne çıkarsa çıksın bu millet direnerek kendi milli kimliğini, kendi medeniyetini koruyor. Yani kendi mahremine el sokturmayacak şekilde de cesurca ayakta duruyor. İnşallah Çanakkale'ye gittinizde de "Biz Anadoluyuz" manasını çok daha iyi anlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara tavsiyelerde de bulunan Bakan Kurtulmuş, "Hangi mesleği seçerseniz seçin ama ne olacaksınız olun siz en iyisi olun. En güzeli olun, en başarılısı olun. Mesleğinizi icra edebilecek en iyi donanıma sahip olun. Çok şükür bugünün Türkiyesi'nde imkanlarımız düne göre çok daha iyi." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurtulmuş, daha sonra Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti.











