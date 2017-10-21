Yazar Eliaçık'ın fuar alanına alınmadığı iddiası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince, 1. Kitap Fuarı'na katılmak isteyen yazar İhsan Eliaçık'ın etkinliğe katılanlar tarafından protesto edilerek fuar alanına alınmadığı iddialarına ilişkin "Konu tamamen bizim dışımızda gelişmiş, fuarı provoke etmek isteyen bir yazarla görüşlerini paylaşmayan bir grup arasındaki olaya emniyet güçlerimiz müdahale etmiştir. Halkın tepkisiyle karşılaşan bir kişinin tepkiyi Büyükşehir Belediyesine yönlendirmek istemesi de anlaşılır gibi değildir." açıklamasında bulunuldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde Türkiye’nin en ünlü yazarlarının katılımıyla yapılan fuarı hiçbir görüşe ve yazara kapatmadıklarını belirtti.

Fuarın yazar Eliaçık tarafından provoke edildiğini ileri süren ve bunu üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Özgöncü, fikir ve eserlere yasakçı bir tutumları olmadığını vurguladı.

Fuarda kendisine kitap imzalattırılmadığını iddia eden Eliaçık'ın eserlerini yayınlayan yayınevinin ilk günden itibaren fuarda yer aldığına ve posterinin yayınevinin standına asıldığına dikkati çeken Özgöncü, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken Kayseri Kitap Fuarı'nın 'yasakçı' olduğunu iddia etmek hezeyandan öte bir şey değildir. Bizim planladığımız bir yazar listesi var. Bunun dışında fuarın gösterdiği başarıyı gören Türkiye'nin farklı yerlerinden her gün 20-30 yazar katılmak istediğini bize iletmiştir ancak planlamanın dışına çıkamadığımız için bu yazarlar davet edilememiştir. "

Yayınevinin de daveti olmadan fuara gelen Eliaçık'ın Kayseri Dünya Ticaret Merkezi girişinde, görüşlerini paylaşmayan bir grup tarafından protesto edildiğini aktaran Özgöncü, bunun üzerine emniyet teşkilatının fuarda güvenlik sıkıntısı olabileceği öngörüsüyle yazarın içeri girmesine müsaade etmediğini iddia etti.

"Konu tamamen bizim dışımızda gelişmiş, fuarı provoke etmek isteyen bir yazarla görüşlerini paylaşmayan bir grup arasındaki olaya emniyet güçlerimiz müdahale etmiştir. Halkın tepkisiyle karşılaşan bir kişinin tepkiyi Büyükşehir Belediyesine yönlendirmek istemesi de anlaşılır gibi değildir." ifadelerini kullanan Özgöncü, Eliaçık ile ilgili hukuki işlem başlatacaklarını da bildirdi.

İhsan Eliaçık ise olayın ardından bir kafede yaptığı açıklamada, fuara katılmak istediği için sözlü tartışmaya maruz kaldığını söyledi.

Fuarın bugünkü imza günü ve konuşmacılar bölümünde adı bulunmamasına rağmen yayınevinin duyurduğu imza gününe katılmak üzere fuar alanına gelen Eliaçık'ın girişte bir grubun tepkisi ile karşılaştığı ve fuar alanına alınmadığı iddia edilmişti.