Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

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ŞIRNAK (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba "Kim kimin maşası belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi örgütlerle iş birliği yaptığı belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi devletlerin piyonları olduğunu bu halk öğrenmiştir." dedi.

Fakıbaba, Silopi Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin ilçe kongresinde, Türkiye'nin çok bereketli ve zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Bu zenginliğin korunması için bütün terör örgütlerine karşı uyanık kalınması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, halkın terör örgütleri DEAŞ, PKK ve FETÖ'yle iş birliği yapanları çok iyi bildiğini belirtti.

Türkiye’yi kıskanan ve birlikteliğinden korkan güçler bulunduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Kim kimin maşası belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi örgütlerle iş birliği yaptığı belli olmuştur. Hangi örgütlerin hangi devletlerin piyonları olduğunu bu halk öğrenmiştir. 'Türkiye büyüyor, bunun önünü keselim, parçalayalım ve küçültelim ve o gücü rahat yönetelim.' diyorlar. Vallahi siz küçültemezsiniz. Bir şey yapamazsınız."

Konuşmanın ardından Bakan Fakıbaba, kongreye davet edilen bir grup engelliye sarılarak hediye verdi.

420 delegenin oy kullandığı seçimde geçerli oyların tamamını alan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bilen yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı ve partililer katıldı.

