Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş:

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Diyanet İşleri Başkanlığı, son derece köklü ve son derece yerleşik bir kurum. Bu kurumun Türkiye'nin dini hayatı ve düşüncesinin güçlenmesi konusundaki rolünün çok daha kuvvetli, çok daha güçlü ve çok daha müessir olmasını dileriz." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Altaş Kolej Konferans Salonu'nda düzenlenen "Diyanet İşleri Başkanlığı Ordu Din Görevlileri Buluşması''na katıldı.

Bir süre önce göreve başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a başarılar dileyen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, daha önce diyanetten sorumlu Başbakan Yardımcısı görevinde bulunduğunu anımsattı.

120 bin mensubu olan bir teşkilattan bahsettiklerini belirten Kurtulmuş, "Sadece 3 bin kişi Ordu ilimizde var. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı son derece köklü ve son derece yerleşik bir kurum. Bu kurumun Türkiye'nin dini hayatı ve düşüncesinin güçlenmesi konusundaki rolünün çok daha kuvvetli, çok daha güçlü ve çok daha müessir olmasını dileriz. Bunun içinde gayret sarf etmemiz lazım." diye konuştu.

"Bu memlekette uzun yıllar ezanın Tanrı uludur, Tanrı uludur şeklinde okutulduğunu hepimiz biliyoruz." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Tam 18 yıl... Türkiye'de uzun yıllar, Kuran-ı Kerim'e, Kuran-ı Kerim eğitimine bırakın önem vermeyi, hiçbir şekilde ilgi duyulmadığını, hatta Kuran okumak için insanların kaçak göçek birtakım yerlerde saklanarak Kuran-ı Kerim eğitiminin yapıldığı dönemleri biliyoruz. Hepimizin dedeleri, büyükleri bunları anlatmıştır. Türkiye'de bırakın herhangi devlet okullarında din dersi öğretilmesini, memleketin herhangi bir köşesinde din dersinin kolay öğretilemediğini, ya da dini bilgilerin verilmediğini biliyoruz."

Kurtulmuş, bugün geniş bir diyanet camiasından ve her üniversitede bir ilahiyat fakültesinden bahsediliyorsa, geçmiş dönemdeki samimi ve gayretli çalışmaların bunda büyük pay sahibi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Hem maddi imkanları itibariyle, hem insan kaynakları itibariyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 25 bin çalışanı var ama sadece bu kurumun 120 bin çalışanı var. Yani koskaca bakanlıktan daha fazla büyük bir güce sahipsiniz. Dolayısıyla bu gücün farkında ve kıymetini bilmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından Bakan Kurtulmuş'a çiçek takdim edildi.







































