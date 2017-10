Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin, "Bizde herkes, ben, o, şu, bu, her kimse, hangi görevde bulunuyorsa bulunsun bu dava uğruna uygun olarak hareket etmiştir, bundan sonra da ona göre hareket edeceklerdir. Bizde hiç kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz çünkü bu dava çok büyük bir davadır." dedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Modef Expo 2017 Fuarı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İnegöl'ün hem üretim tarzı hem de fuarcılık anlamında adeta ülkenin tüm mobilya sektörünü dünyaya tanıtan bir imaj oluşturduğunu söyledi.

Sektörün çalışmalarını tebrik eden Çavuşoğlu, ''İnegöl'ün bir taraftan hacminin büyümesi bir taraftan hareketlenmenin olması, hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin ihracat oranlarının artmasına sirayet edecek. İnegöl, sadece mobilyasıyla değil yaklaşık 1 milyar liralık ticaret hacmiyle birlikte kültürüyle turizmiyle özellikle zirai ve tarım alanlarındaki üretim kapasitesiyle ürün kalitesiyle çok önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de bundan dolayı mutlu oluyoruz.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir gazetecinin ''Üç büyükşehir belediye başkanının istifası istenmişti. Bu istifa süreçleri ne zaman tamamlanacak?'' sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın söylediklerinin net, açık olduğunu ve bu ifadelerin üzerine konuşmanın gereksiz olduğunu vurguladı.

- ''Bizde ana amaç makam değil halka hizmettir"

Partide görev yapan herkesin AK Parti'nin bir dava partisi olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

''Hal böyle olunca hiç kimse bizde makamları ve mevkileri hiçbir şekilde bir amaç olarak görmez. Biz makamları ve mevkileri bütün kadrolarımızla teşkilatlarımızla beraber bu halka hizmet etmenin bir aracı olarak görürüz ve bizde ana amaç makam değil halka hizmet etmektir. Bizdeki herkes, ben, o, şu, bu, her kimse, hangi görevde bulunuyorsa bulunsun bu dava uğruna uygun olarak hareket etmiştir, bundan sonra da ona göre hareket edeceklerdir. Bizde hiç kimse nefsini ve ikbalini bu davanın önüne koymaz çünkü bu dava çok büyük bir davadır. Türkiye'nin büyük ve güçlü olma davası, milletimizin refah, kalkınma, huzura kavuşma ve bölgede bir güç olma davasıdır. Onun için bu noktada spekülasyona gerek yok. Arkadaşlarımız zaten uygun düşeni bu dava ruhuyla yapacaklardır.''

- ''AK Parti'nin bir neferi olarak üzülüyorum''

Çavuşoğlu, son günlerde sosyal medya ve basında bazı spekülasyonlar yapıldığına işaret ederek şunları söyledi:

''Bunları gördüğüm zaman ben de tabii AK Parti'nin bir neferi olarak üzülüyorum. 16 yıllık bir parti 10 milyon 500 bin civarında üyeye sahip ve 12 seçimdir üst üste kazanmış ve dünya lideri dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, büyük Türkiye hedeflerine hizmet eden bu partiyi anlamamış, tanımamış olmak hakikaten bizleri üzüyor. Bir kere AK Parti sıradan bir parti değil. AK Parti'yi diğer partilerle mukayese etmek mümkün değil çünkü biz milletimizle olan bağımızı seçimden seçime kuran bir parti değiliz. Milletimizle olan bağımızı her an her gün onun nabzını tutarak, görüşünü alarak bu manada da saha araştırmalarını yaparak ölçümlerde bulunarak onun nabzını tutan bir partiyiz.''

- ''Diğer arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor''

Türkiye'de, 16 Nisan referandumuyla beraber yeni bir sürecin ortaya çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teşkilatlar bağlamında şu ana kadar 22 il başkanımız değişti. 469 ilçe kongresi yapmışız ve yüzde 50'si değişmiş. Dolayısıyla bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın üç belediyeyle ilgili daha evvel bir ayrılma talebi olmuştu, onlar hasıl oldu. Diğer arkadaşlarımızla ilgili de süreç devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.''