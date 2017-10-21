Basketbolda maçın ardından

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BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-79 yenen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını söyledi.

Ene, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok kaliteli bir takımı yendiklerini dile getirdi.

Kendi oyuncuları için enteresan bir maç olduğunu kaydeden Ene, bu müsabakadan ders çıkarılacak çok şeyin bulunduğunu ifade etti.

"Beşiktaş'ın düzen bozan basketboluna karşı oyuncularım başarıyla oynadı." diyen Ene, "Bizim için zor bir gündü, oyunda kalmak için iyi bir savunma yapmamız gerektiğini biliyorduk. Pres yapmalı, baskılı oynamalıydık. Kendi sahamızda o basketbolu oynayabileceğimizi gösterdik. Üç maç kazandık, ikisinde geçen sezon ligi bizim üzerimizde bitirmiş takımları yendik. O anlamda bu sezon için kar diyebileceğimiz galibiyetler." ifadelerini kullandı.





- Beşiktaş Sompo Japan cephesi





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, aldığı galibiyetten dolayı TOFAŞ'ı kutladı.

TOFAŞ'ın ligin en formda takımlarından biri olduğunu dile getiren Sarıca, "Oyunun sonunda yaptığımız hatalar, kazandığımız maçı hediye etmemize neden oldu." şeklinde görüş belirtti.

Maçın son anlarında çok kritik hatalar yaptıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Maçın sonunda çok kritik 3 top kaybımız var, takımımıza yakışmadı. Şu anda eksik olduğumuz gerçeği de var. 13 kişilik kadromuzda takımın en önemli oyuncularından biri konumundaki Clark olmadan haftalardır oynuyoruz, oyun kurucumuzun yine sakatlığı nüksetti. Kenan böyle durumlarda uzun süre oynayamıyor, hata yapıyor. Yapmamız gerekenlerle ilgili konuşacağız, daha sezonun başındayız. Sakat oyuncularımızın da iyileşip takıma katılmasıyla daha iyi sonuçlar alacağız. TOFAŞ'ın oyunu bırakmayan karakteri önemli ama hatalara mutlaka bir çare bulmamız lazım. Biz de daha hiç seyirciyle maç oynamadık, her takımın kendi evinde taraftarıyla oynamaya ihtiyacı var."