Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Rahman Buğra Çağıran, Pereira, Barazite, Adem Büyük, Boutaib
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Onazi, Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Gol: Dk. 45+2 Okay Yokuşlu (kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Sosa (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 33 Uğur Demirok (Trabzonspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Pereira'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahman Buğra Çağıran'ın şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Barazite'nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Pereira'nın vuruşunda topu kaleci Onur Kıvrak kornere çeldi.
28. dakikada sağdan Pereira'nın sağdan kullandığı uzun taç atışında Okay'ın arkaya aşırttığı topa arka direkte Burak Yılmaz dokundu, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
31. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Pereira ile girdiği ikili mücadelede hakem Halil Umut Meler'den ikinci sarı kartını gören Sosa, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Adem Büyük'ün, son çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada ön direkte Okay Yokuşlu'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.