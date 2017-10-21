Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i hakim 5 kişininin işlemleri tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, dün 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanan ve ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen eski hakim Sinan Akdoğan, öğretmenler Ömer Faruk Aytunç ve eşi Hatice Aytunç ile turizm rehberleri Kemal Güngör ve eşi Zeynep Güngör'ün jandarmadaki ifadesi tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından, soruşturmalarının sürdüğü illere gönderilmek üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.