Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 7 yaralı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 21:31

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Konya karayolunun 11. kilometresinde yenileme çalışması için tek taraflı olarak trafiğe kapatılan yola giren ve sürücüsü belirlenemeyen 03 SM 051 plakalı hafif ticari araç ile yol çalışmalarını kontrol eden güvenlik görevlisi Orhan Vermez'in kullandığı 03 PH 676 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Vermez ile diğer araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU:

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU: